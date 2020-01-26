الملك سلمان يتوج الفائزين بجوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

2020-01-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

توّج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الختامية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

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وكان خادم الحرمين الشريفين، رعى اليوم بالصياهد الجنوبية للدهناء اليوم، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر المهرجان، كان في استقباله – رعاه الله – صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل.

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