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شكرا لقرائتكم التقاعد تودع معاش يناير وبدل غلاء المعيشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أنها أودعت معاش شهر يناير وبدل غلاء المعيشة في إيداع بنكي واحد.
ودعت المؤسسة المستفيدين إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكيد من إيداع المعاشات والتواصل معها عند الضرورة.
وكانت المؤسسة العامة للتقاعد نشرت في وقت سابق قائمة بمواعيد صرف المعاشات التقاعدية حتى نهاية عام 2020
وجاءت القائمة كما يلي:
شهر يناير يوم 26
شهر فبراير يوم 25
شهر مارس يوم 25
شهر أبريل يوم 26
شهر مايو يوم 18 بسبب عطلة عيد الفطر المبارك
شهر يونيو يوم 25
شهر يوليو يوم 26
شهر أغسطس يوم 25
شهر سبتمبر يوم 24
شهر أكتوبر يوم 25
شهر نوفمبر يوم 26
شهر ديسمبر يوم 24
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