شكرا لقرائتكم التقاعد تودع معاش يناير وبدل غلاء المعيشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-26 متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أنها أودعت معاش شهر يناير وبدل غلاء المعيشة في إيداع بنكي واحد. ودعت المؤسسة المستفيدين إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكيد من إيداع المعاشات والتواصل معها عند الضرورة. وكانت المؤسسة العامة للتقاعد نشرت في وقت سابق قائمة بمواعيد صرف المعاشات التقاعدية حتى نهاية عام 2020 وجاءت القائمة كما يلي: شهر يناير يوم 26 شهر فبراير يوم 25 شهر مارس يوم 25 شهر أبريل يوم 26 Advertisements شهر مايو يوم 18 بسبب عطلة عيد الفطر المبارك شهر يونيو يوم 25 شهر يوليو يوم 26 شهر أغسطس يوم 25 شهر سبتمبر يوم 24 شهر أكتوبر يوم 25 شهر نوفمبر يوم 26 شهر ديسمبر يوم 24 تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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