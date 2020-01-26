تركي آل الشيخ : أنا بخير لا تصدقوا الشائعات

2020-01-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

طمأن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ الجميع على صحته، داعيًا محبيه إلى عدم تصديق الشائعات.

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ونشر آل الشيخ صورة له من المستشفى وعلق عليها بالقول : “أنا بخير لا تصدقوا الشائعات”.

وكان تركي آل الشيخ أصيب بوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو بحالة جيدة.

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