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شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ : أنا بخير لا تصدقوا الشائعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
طمأن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ الجميع على صحته، داعيًا محبيه إلى عدم تصديق الشائعات.
ونشر آل الشيخ صورة له من المستشفى وعلق عليها بالقول : “أنا بخير لا تصدقوا الشائعات”.
وكان تركي آل الشيخ أصيب بوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو بحالة جيدة.
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