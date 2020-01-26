شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن شراء ’’قناة الجزيرة’’ وتحويلها إلى قناة رسمية تابعة للمملكة.. واتفاق تأريخي مع ‘‘أمير قطر’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، اتفاقًا خطيرًا عقدته المملكة العربية السعودية مع دولة قطر بقيادة الأمير تميم بن حمد، لتصبح قناة الجزيرة القطرية قناة سعودية رسمية.



وأشار الأمير السعودي إلى أن هذا الاتفاق، كان عام 2014 وكانت القناة على وشك أن تصبح قناة سعودية رسمية تقريباً بعد توقيع اتفاق الرياض .

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السعودية تعلن شراء ’’قناة الجزيرة’’ وتحويلها إلى قناة رسمية تابعة للمملكة.. واتفاق تأريخي مع ‘‘أمير قطر’’



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وكتب الأمير السعودي عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» :« عام 2014 وقع أمير قطر اتفاقا في الرياض التزم فيه بأمور لم ينفذ منها إلا 10% من تعهداتها وحينها تحولت قناة الجزيرة في تعاطيها مع الشأن السعودي إلى قناة سعودية رسمية تقريبا وكان ينقصها فقط حينها بث أغان وطنية سعودية، وقبل أسابيع خففت القناة لهجتها والآن تعود سيرتها الأولى».

وتابع الأمير عبدالرحمن بن مساعد:«إنها قناة الجزيرة قناة الحياد والمبادئ».

الجدير بالذكر أن دول المقاطعة لقطر وهم السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وضعت ضمن الشروط الـ13 للمصالحة مع قطر إغلاق قناة الجزيرة، وهي المطالب التي رفضت قطر عليها، واعتبرتها تدخلًا في قرارها السيادي الذي لا تقبل به.