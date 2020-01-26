شاهد: أول صورة لتركي آل الشيخ بعد العملية الجراحية من نيويورك

طمأن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، متابعيه عن حالته الصحية، مقدما الشكر لمن سأل عنه، مطالبا بعدم الالتفات للشائعات والأخبار الزائفة.
ونشر آل الشيخ، صورة له أثناء إجراء بعض الفحوصات الطبية، ويبدو عليه التعب والإرهاق، عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلاً: “أشكر كل من سأل عنى، أنا بخير ولا تسمعون الاشاعات”.
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