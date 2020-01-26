ماذا قال خبراء الطقس “الزعاق والمسند وكراني” عن الحالة الجوية لمناطق المملكة خلال الأيام المقبلة؟

كشف خبراء الطقس تفاصيل حالة الطقس في عدة مناطق بالمملكة خلال الأيام المقبلة ومصير الكتلة القطبية الباردة المتواجدة حاليا.

وأكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن أجواء المملكة تودع الكتلة القطبية الباردة. وقال عبر حسابه في “تويتر”: “وداعاً للكتلة القطبية الباردة” يعود الدفء منتصف الإثنين 27 يناير للقطاع الغربي بأكمله وغرب الوسطى.

وأضاف: فجر الثلاثاء يتحرّك الدفء إلى الشمال ومن ثم العاصمة الرياض والوسطى كافة؛ مبيناً أن منتصف ونهاية الثلاثاء يشمل الشرقية. وتابع: صباح الأربعاء 29 يناير يعم الدفء أجواء الجزيرة.

الزعاق

من جهته توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن يكون هذا الأسبوع هو الأبرد في السنة على الإطلاق؛ مبينًا أن درجة الحرارة تنقسم إلى قسمين.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: هذا الأسبوع ستكون المحسوسة متدنية وهو أبرد أسابيع السنة. ودعا أولياء أمور الطلبة وأمهات الأطفال إلى التنبه لملابس ذويهم قبل الذهاب إلى المدرسة، وارتدائهم الملابس الشتوية الثقيلة خلال هذين اليومين؛ مؤكدًا أن هذا الأسبوع سيكون أبرد أسابيع الدراسة لهذه السنة.

المسند

وبدوره أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة استقرار جوي عام تسود مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: استقرار جوي عام في معظم المناطق، ومركز للضغط الجوي المرتفع (الطارد للحالات المطرية) يتربع فوق أجوائنا، وقد يستمر لبضعة أيام.

وأضاف: يُتوقع أن تكون الرياح شمالية باردة ونشطة على الشرقية وشرق الوسطى، وقد تكون مثيرة لبعض الغبار.