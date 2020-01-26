خادم الحرمين يصل مقر الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مقر الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العامّ على المهرجان، فهد بن فلاح بن حثلين، قد رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، لرعايته الكريمة لحفل تسليم الجوائز وتكريم الفائزين.

وأوضح أن هذه الرعاية الملكية الكريمة تأتي ضمن دعم القيادة المستمر لكل الأنشطة الرياضية والاجتماعية والعلمية والاقتصادية، وهي دليل على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لكل ما يتعلق بتراث وأصالة هذا الشعب.

وقال ابن حثلين: «المهرجان يحمل اسمًا كبيرًا في تاريخ المملكة، وله مكانة خاصة في نفوس جميع أبنائها، كما بات المهرجان يشكل موردًا اقتصاديًّا مهمًّا».

وأضاف: «طموحنا أن نجعل من المهرجان حدثًا استثنائيًّا ذا تأثير اقتصادي واجتماعي أكبر؛ ليتوافق أثره الإيجابي مع تحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن الرعاية الملكية تشكل حافزًا ضخمًا لمزيد من العمل والرقي بالحدث الضخم.

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وشهدت النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل استحداث مسميات جديدة، وهي مسابقات (100 بيرق المؤسس، 50 سيف الملك، 30 شلفا ولي العهد) وأسهمت المسابقات، في ارتفاع وتيرة التنافس بين الملاك؛ لتعزيز منقياتهم بأجود أنواع الإبل، فارتفعت الأسعار كثيرًا؛ ما انعكس بشكل إيجابي على الدور الاقتصادي للمهرجان.

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