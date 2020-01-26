ولي عهد دولة الكويت يصل الرياض

وصل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت اليوم الأحد إلى الرياض، لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.



ويرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل.



يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل انطلق في 15 ديسمبر الماضي وسط مشاركة واسعة ومنافسات متعددة شملت كل ألوان الإبل من (حمر- شقح- شعل- صفر- وضح- مجاهيم) بفئتيه (جل-دق).

كما احتوى المهرجان على مسابقات أصايل جمل والطبع ونخبة النخبة والهجيج إلى جانب سباقات الهجن بأشواطها الـ252، والتي تجاوز مجموع جوائزها 88 مليون ريال، كما سبق انطلاقة المهرجان تنظيم مزاد النخبة الذي يمثل حراكًا اقتصاديًّا وحدثًا مهمًا في سوق الإبل.

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وشهدت النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل استحداث مسميات جديدة، وهي مسابقات (100 بيرق المؤسس، 50 سيف الملك، 30 شلفا ولي العهد) وساهمت المسابقات، في ارتفاع وتيرة التنافس بين الملاك؛ لتعزيز منقياتهم بأجود أنواع الإبل فارتفعت الأسعار كثيرًا؛ ما انعكس بشكل إيجابي على الدور الاقتصادي للمهرجان.

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خادم الحرمين الشريفين يرعى ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل