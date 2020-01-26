الأرصاد: هطول أمطار بمناطق عدة بدءًا من الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار على عدد من مناطق المملكة، اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم.

جاء ذلك في بيان للهيئة، قالت فيه: «إن التوقعات تشير إلى أن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك على أجزاء من مناطق غرب وجنوب غرب المملكة وتمتد إلى مناطق وسط وشرق المملكة».

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، استمرار الرياح السطحية المثيرة للأتربة في مناطق الرياض ومكة والمدينة ونجران، مشيرة إلى تأثير تلك الحالة الجوية على الطرق السريعة.

وجدد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، التأكيد على أولياء الأمور بضرورة ارتداء أبنائهم الملابس الشتوية الثقيلة اليوم وغدًا الاثنين؛ بسبب موجة البرد.

وأصدرت الإدارات التعليمية في المملكة لقادة المدارس توجيهًا بشأن الاصطفاف الصباحي والحصة الأولى.

وبسبب موجة البرد الحالية التي تتعرض لها بعض المناطق، تقرر إلغاء الاصطفاف الصباحي وتأخير بداية الحصة الأولى في جميع المدارس التابعة لها اليوم الأحد إلى الساعة 8:30 صباحًا.

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