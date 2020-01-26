السفارة السعودية في مصر تتكفل بنقل جثمان العتودي إلى المملكة

تكفّلت سفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية، بنقل جثمان المواطن «علي بن أحمد عتودي» الذي توفي بعد تسجيل ابنه في معهد التوحد بمدينة أسوان (جنوبي مصر).

وشيعت أسرة المواطن جثمانه أمس الأول الجمعة، في محافظة الدرب شمال منطقة جازان، وذلك بعد وصوله لمطار الملك عبدالله بجازان.

وتوفي عتودي -خلال وجودة في مصر- برفقة زوجته بغرض علاج ابنهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يعاني من مرض التوحد.

وأنهى الوالد إجراءات التسجيل بـ«معهد التوحد» بمحافظة أسوان ليعود إلى شقته، حيث توفي مصابًا بالنوبة القلبية.

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