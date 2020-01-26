الحصيني: استمرار الموجة الباردة حتى الأربعاء المقبل

توقّع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الموجة الباردة التي تتعرض لها المملكة حتى يوم الأربعاء المقبل.
وأضاف الحصيني -عبر حسابه بـ«تويتر»- أن التوقعات تشير إلى أن تراجع البرد يوم الثلاثاء القادم، وذلك بارتفاع قليل في درجات الحرارة (من 3 إلى 5 درجات) عن معدلاتها المسجلة اليوم الأحد.
وأشار الحصيني -في الوقت نفسه- إلى بقاء الأجواء باردة ليلًا وصباحًا.
وأفاد بيان للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بشأن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المناطق، بوصول درجتي الحرارة العظمى والصغرى في طريف «13ــ1» درجة مئوية.
ووفقًا لـ«هيئة الأرصاد»، سجّلت درجة الحرارة العظمى والصغرى في عرعر «16ـ1»، درجة مئوية.
وجددت الهيئة التحذير من استمرار انخفاض درجات الحرارة على كل مناطق المملكة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة، تمتدّ إلى منطقة نجران.
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