ولي عهد دبي يصل الرياض لحضور حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وصل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي إلى الرياض اليوم الأحد؛ لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل . وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومندوب عن المراسم الملكية. اقرأ أيضًا: Advertisements محمد بن زايد يصل الرياض محمد بن زايد: تعاون مع بكين لضمان حرية وسلامة الملاحة في الخليج العربي

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