حساب المواطن يوضح طريقة إلغاء دعم «الوالد المتوفى»

أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة إلغاء الدعم المقرر للوالد بعد وفاته عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

جاء ذلك ردًّا على تساؤل تلقّاه البرنامج عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بموقع تويتر، قال فيه: «كيف ألغي حساب والدي المتوفي من الدعم؟».

وقال «حساب المواطن»، إنه بعد وفاة أحد المستفيدين، يتم تحديث البيانات بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، وإيقاف الدعم بشكل تلقائي، ويمكن حذف الحساب عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال «تسجيل دخول، بيانات المستفيد» والضغط على أيقونة «حذف الحساب».

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