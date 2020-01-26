أمير الرياض يفتتح «ملتقى بيبان» لدعم الفرص الاستثمارية.. الأربعاء

يدشّن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الأربعاء المقبل النسخة المطورة لملتقى «بيبان» في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، والذي يقدم فرص استثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، استمرار هيئة منشآت في دعم أصحاب الأعمال في جميع مناطق المملكة وتوفير عديد من الفرص الاستثمارية أمامهم.

وأوضح أنه تم استحداث بابين جديدين في ملتقى بيبان الرياض الذي يستمر 4 أيام، وهما باب الابتكار بهدف تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تبني حلول ابتكارية وضخ مزيد من المشاريع الابتكارية داخل الاقتصاد الوطني.

وتابع الرشيد، إن الباب الثاني هو باب العقار والبناء الهادف إلى تقديم فرص استثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة الأملاك والمقاولات والأعمال الإنشائية، والمزادات العقارية، والتسويق العقاري، كما سيتم عقد مؤتمر بيبان في 30 يناير 2020م لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالمنشآت.

وأفاد المهندس الرشيد أن الملتقى استقطب 180 جهة حكومية وخاصة لتقديم خدماتهم ومبادراتهم الهادفة إلى تسهيل ممارسة الأعمال، والوصول إلى التمويل، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، إضافة إلى تقديم أكثر من 300 برنامج تدريبي وورشة عمل يقدمها 150 مدربًا ومدربة، لدعم وتمكين الراغبين في البدء بعالم الأعمال بمساعدة الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشاريع.

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