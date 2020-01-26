الفيصل: خدمة ضيوف الرحمن على قائمة أولويات المملكة

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أن المملكة قيادةً وحكومةً وشعباً وضعت خدمة ضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات لهم على قائمة أولوياتها، منوهاً بضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق ذلك.

وشدد الأمير خالد الفيصل لدى ترؤسه اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، لمناقشة سير العمل في مشروع المركز الأمني بالشميسي، على أهمية تنفيذ كافة الجهات للأعمال المطلوب منها في المشروع، ليتم إنجازه في الوقت المحدد، ما يحقق الاستفادة المرجوة منه في خدمة الحجاج والمعتمرين، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة توفير وسائل التقنية في كافة مشاريع المنطقة.

وبحسب العرض عن المشروع الذي يتم بإشراف وتنفيذ هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، فإنه سيكون جاهزاً في رجب المقبل، ويجري حالياً تنفيذ أعمال زيادة عدد المسارات المخصصة لحركة المركبات من 8 إلى 16 مساراً، إضافة إلى توفير التقنيات الحديثة في نقاط الفرز، ما يسهم في تقليل الوقت وتوفير الجهد وزيادة الكفاءة، فيما يحوي المشروع عدداً من مرافق للجهات الحكومية ومقار للسكن ومسجداً ومرافق خدمية، ما يهدف إلى تحسين المشهد البصري لنقاط الفرز، وانعكاسه على الانطباع الأول للحجاج والمعتمرين، إلى جانب التيسير على القادمين لمكة المكرمة خلال موسمي الحج والعمرة، وذلك بتقليص فترة انتظار القاصدين في أوقات الذروة وخدمة أهالي وزوار العاصمة المقدسة.

المركز الأمني بالشميسي

- سيكون جاهزاً في رجب المقبل

- يجري حالياً زيادة المسارات من 8 إلى 16

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- توفير التقنيات الحديثة في نقاط الفرز

- يحوي عدداً من مرافق الجهات الحكومية

- يهدف إلى تحسين المشهد البصري لنقاط الفرز

- التيسير على القادمين لمكة المكرمة خلال موسمي الحج والعمرة