السعودية اليوم / "البيئة" تضبط 1 طن و470 كيلوجراماً من الأسماك الفاسدة ومجهولة المصدر في الرياض



الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خلال حملةٍ قامت بها على أسواق الأسماك بمدينة الرياض، عدداً من المخالفات تنوعت ما بين بيع أسماك مجهولة المصدر، وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأسماك مصدرها دولٌ محظور الاستيراد منها، إلى جانب مخالفات في الغش التجاري، وحالات تستر في بيع وتداول الأسماك، وسوء التخزين والنظافة.

وأوضحت الوزارة أن الحملة، التي تركزت في سوق البطحاء وسوق المربع للأسماك وبعض ثلاجات الأسماك، جاءت بالتعاون بين كلٍّ من الإدارة العامة للثروة السمكية، وفرع الوزارة بمنطقة الرياض، وصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض، إضافة إلى مكافحة التستر بوزارة التجارة، ومكتب العمل، والجمعية

وأشارت إلى أنه تم خلال الحملة مصادرة وإتلاف 1 طن و470 كيلوجراما من الأسماك الفاسدة، وتسييح أسماك مجمدة وضبط حالات تستر ومخالفات عمل، مؤكدةً أن هذه الحملات التفتيشية مستمرة بشكل دائم ومفاجئ في جميع مناطق المملكة. مهيبةً في الوقت نفسه بالمستثمرين في تجارة الأسماك التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

// انتهى //

16:51ت م

0171



الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خلال حملةٍ قامت بها على أسواق الأسماك بمدينة الرياض، عدداً من المخالفات تنوعت ما بين بيع أسماك مجهولة المصدر، وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأسماك مصدرها دولٌ محظور الاستيراد منها، إلى جانب مخالفات في الغش التجاري، وحالات تستر في بيع وتداول الأسماك، وسوء التخزين والنظافة.وأوضحت الوزارة أن الحملة، التي تركزت في سوق البطحاء وسوق المربع للأسماك وبعض ثلاجات الأسماك، جاءت بالتعاون بين كلٍّ من الإدارة العامة للثروة السمكية، وفرع الوزارة بمنطقة الرياض، وصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض، إضافة إلى مكافحة التستر بوزارة التجارة، ومكتب العمل، والجمعية السعودية للاستزراع المائي، وجمعية حماية المستهلك، إلى جانب مشاركة قوة أمنية من شرطة منطقة الرياض.وأشارت إلى أنه تم خلال الحملة مصادرة وإتلاف 1 طن و470 كيلوجراما من الأسماك الفاسدة، وتسييح أسماك مجمدة وضبط حالات تستر ومخالفات عمل، مؤكدةً أن هذه الحملات التفتيشية مستمرة بشكل دائم ومفاجئ في جميع مناطق المملكة. مهيبةً في الوقت نفسه بالمستثمرين في تجارة الأسماك التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.// انتهى //16:51ت م0171

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