السعودية اليوم / تعليم الدوادمي يقر خطة البرامج التدريبية للفصل الدراسي الحالي



الدوادمي 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

أقرت إدارة تعليم بمحافظة الدوادمي ممثلة بقسم التدريب والابتعاث " بنات " خطة البرامج التدريبية لشاغلات الوظائف التعليمية خلال الفصل الدراسي الحالي، ويبلغ عددها 70برنامجًا يقدمها أكثر من 26 مدربة، وذلك بمركز التدريب التربوي بالمحافظة.

وتستهدف تلك البرامج التي بدأت اليوم أكثر من 1800 معلمة ومشرفة وقائدة ووكيلة مدرسة، من أجل إثراء خبراتهن وتطوير القدرات والمهارات المهنية لديهن لزيادة كفاءة النظام التعليمي ومواكبةً تطوير المناهج التعليمية وفق رؤية المملكة 2030 , وتتضمن برامج متميزة ومتنوعة منها القيادة المدرسية في مرحلة الطفولة المبكرة ومهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي، وتأهيل معلمات صفوف الموهوبات، والتطوع في الميدان التربوي، والقبول والتسجيل في الصفوف الأول ابتدائي، وشرح دليل الخدمات التعليمية، وقواعد النجاح والرسوب في نظام المقررات، ومقدمة في الأمن السيبراني, ورحلة المعلم المتميز، وأخلاقيات العمل ومفاتيح النجاح، وغيرها من البرامج المتنوعة.

// انتهى //

16:44ت م

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