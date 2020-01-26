السعودية اليوم / السودان تبدأ في تنفيذ خطة لمنع تسرب فيروس كورونا



الخرطوم 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

بدأت السودان في تنفيذ خطة لمنع تسرب فيروس "كورونا" الذي اجتاح الصين وانتقل إلى دول أخرى، وذلك من خلال تفعيل أنشطة المراقبة لجميع الرحلات الدولية القادمة لمطار الخرطوم الدولي.

وأكد مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية الدكتور بابكر المقبول، أن وزارة الصحة عقدت عدة اجتماعات متواصلة منذ الأربعاء الماضي للاطلاع على الموقف العالمي وما هو مطلوب من السودان للبدء في إنفاذه على وجه السرعة تحسبًا لخروج أو دخول شخص مصاب عن طريق الرحلات الجوية أو البحرية أو الأرضية، لافتًا النظر إلى تفعيل أنشطة المراقبة لجميع الرحلات الدولية القادمة لمطار الخرطوم الدولي، وأن المراقبة ستستمر 24 ساعة بطاقم صحي مدرب سبق أن تعامل في مثل هذه الحالات.

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16:34ت م

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