السعودية اليوم / وكيل إمارة القصيم يُطلع عدداً من أصحاب الفضيلة رؤساء الدوائر الشرعية على مركز الوثائق والمخطوطات بالإمارة



بريدة 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, أطلع وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان اليوم, عدداً من أصحاب الفضيلة رؤساء الدوائر الشرعية بالمنطقة على مركز الوثائق والمخطوطات بديوان إمارة المنطقة, بحضور رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة الشيخ حسين القحطاني, ورئيس المحكمة العامة بالقصيم الشيخ عبدالله الحميضي, وقاضي محكمة الاستئناف الشيخ إبراهيم الحسني, وعدد من مسؤولي إمارة المنطقة.

كما استمع الجميع لشرحٍ موجز من قبل وكيل إمارة المنطقة عن ما يحتويه مركز الوثائق والمخطوطات بديوان إمارة منطقة القصيم ، وذلك بعد تطوير المركز وتطبيق التنظيم الحديث للسجلات والوثائق بعد أن تم تعقيمها لتبقى قرابة 50 سنة ، من قبل دارة الملك عبدالعزيز من خلال وحدات التعقيم المتنقلة ، وترميز الملفات الإفرنجية ، التي يقارب عددها 7 آلاف ملف واحتوائها على 3 ملايين وثيقة ، وإبراز الوثائق الجوهرية المهمة, والمقدمة بمتابعة مستمرة وتوجيهات سمو أمير منطقة القصيم للحفاظ على ما تمتلكه إمارة المنطقة من مخطوطات ووثائق.

من جانبه قدم رؤساء الدوائر الشرعية بالمنطقة شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها إمارة منطقة القصيم ، ودعم ومتابعة سمو أمير منطقة القصيم لتعزيز مثل هذه الجوانب الثقافية , مؤكدين على أن إمارة منطقة القصيم بقيادة سموه تحذوا خطوات متسارعة نحو الوصول إلى تحقيق الأهداف بروح التعاون الدائم مع القطاعات ذات العلاقة .

// انتهى //

16:33ت م

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