

محايل 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

أغلقت بلدية محافظة بارق ممثلة في رقابة الأسواق تسع محطات مخالفة لم تطبق اشتراطات تحسين محطات الوقود و مراكز لخدمة السيارات ، فيما أزالت 10 سيارات تالفة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ضمن حملة معالجة التشوه البصري .

وأوضح رئيس بلدية بارق المهندس محمد مرزن عسيري أنه تم توجيه مراقبي الأسواق بمواصلة جولاتهم الرقابية على محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات ضمن حملة تحسين المحطات وقامت البلديه بإغلاق تسع محطات مخالفة لم تطبق إشتراطات التحسين في بارق ومركز ثلوث المنظر .

وأضاف أنه ضمن حملة معالجة التشوه البصري تم إزالة 10 سيارات متهالكه في بارق وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وعدم التجاوب من ملاكها مشيرا إلى أنه قد تم حصر أكثر من 40 سيارة جاري العمل على إزالتها .

// انتهى //

16:30ت م

0160





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية بارق تغلق تسع محطات مخالفة وتزيل 10 سيارات متهالكه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.