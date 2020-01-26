السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي سفير المملكة لدى الأردن



الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مستجدات المشاريع الصحية والغذائية والتعليمية التي يقدمها المركز في الأردن والخدمات التي تقدم لصالح اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري وبقية المناطق والمحافظات الأردنية وسبل تعزيزها، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

وأثنى السفير السديري على الأعمال التي يقدمها المركز للشعوب والدول المنكوبة كافة، مؤكدًا أن ذلك يعكس مدى الاهتمام التي توليه قيادتنا الرشيدة في خدمة الشعوب والدول ذات الاحتياج دون أدنى تمييز.

// انتهى //

16:28ت م

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