السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يرعى حفل افتتاح معهد إمام الدعوة الجديد الثلاثاء القادم



الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الثلاثاء القادم حفل افتتاح مبنى معهد إمام الدعوة العلمي الجديد التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والواقع في منطقة قصر الحكم .

وأكد معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري, أن الجامعة تفخر برعاية وتشريف سمو أمير منطقة الرياض لحفل افتتاح مبنى إمام الدعوة العلمي , لافتًا إلى أن المعاهد العلمية هي اللبنة الأولى لإنشاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والركيزة الأساسية للتعليم الجامعي في العلوم الشرعية والعربية والاجتماعية، ولها دور كبير في التعليم وبناء الإنسان وخرجت رجالا مميزين من العلماء والمفكرين, وهي تمضي بخطوات حثيثة لتقديم تعليم يحقق لطلابها التميز العلمي والإبداع والمعرفي, ويجعل منهم جيلاً صالحًا مستقيمًا عقيدةً ومنهجًا وفكراً وسلوكًا, وإكسابهم المهارات والقدرات الذاتية التي تمكنهم من تحمل المسؤولية في خدمة دينهم ووطنهم وولاة أمرهم, وما هذه الاحتفالية إلا لإبراز مكانة هذه الجامعة العريقة ومسيرة إنجازاتها أولاً ومعاهدها العلمية ورسالتها المباركة، وداعمة لخطوات المعاهد العلمية نحو التميز والريادة, حتى تظل مواكبة للتقدم العلمي والأكاديمي والحضاري الذي تشهده المملكة العربية

وأعرب وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبدالله بن ثاني أنه لما يبعث السرور والبهجة في نفوس منسوبي المعاهد العلمية، ما يلتقونه من عناية وتكريم من ولاة الأمر - حفظهم الله - في هذه البلاد المباركة، وما يلمسونه من اهتمامهم الكبير بالمؤسسات العلمية مما كان له الأثر في التطور العلمي والتربوي الذي تزهو به بلادنا ولله الحمد.

وأكد أن التشريف والرعاية من سمو أمير الرياض لافتتاح مبنى المعهد العلمي الجديد لخير برهان على تلك العناية الكريمة وخير دليل على عمق الصلة بين ولاة الامر وبين المؤسسات العلمية والقائمين عليها مما يعزز الوحدة الوطنية ويقوي أواصر الترابط والمحبة بين أبناء الوطن وبين قادتهم وولاة أمرهم .

// انتهى //

16:13ت م

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الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الثلاثاء القادم حفل افتتاح مبنى معهد إمام الدعوة العلمي الجديد التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والواقع في منطقة قصر الحكم .وأكد معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري, أن الجامعة تفخر برعاية وتشريف سمو أمير منطقة الرياض لحفل افتتاح مبنى إمام الدعوة العلمي , لافتًا إلى أن المعاهد العلمية هي اللبنة الأولى لإنشاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والركيزة الأساسية للتعليم الجامعي في العلوم الشرعية والعربية والاجتماعية، ولها دور كبير في التعليم وبناء الإنسان وخرجت رجالا مميزين من العلماء والمفكرين, وهي تمضي بخطوات حثيثة لتقديم تعليم يحقق لطلابها التميز العلمي والإبداع والمعرفي, ويجعل منهم جيلاً صالحًا مستقيمًا عقيدةً ومنهجًا وفكراً وسلوكًا, وإكسابهم المهارات والقدرات الذاتية التي تمكنهم من تحمل المسؤولية في خدمة دينهم ووطنهم وولاة أمرهم, وما هذه الاحتفالية إلا لإبراز مكانة هذه الجامعة العريقة ومسيرة إنجازاتها أولاً ومعاهدها العلمية ورسالتها المباركة، وداعمة لخطوات المعاهد العلمية نحو التميز والريادة, حتى تظل مواكبة للتقدم العلمي والأكاديمي والحضاري الذي تشهده المملكة العربية السعودية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .وأعرب وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبدالله بن ثاني أنه لما يبعث السرور والبهجة في نفوس منسوبي المعاهد العلمية، ما يلتقونه من عناية وتكريم من ولاة الأمر - حفظهم الله - في هذه البلاد المباركة، وما يلمسونه من اهتمامهم الكبير بالمؤسسات العلمية مما كان له الأثر في التطور العلمي والتربوي الذي تزهو به بلادنا ولله الحمد.وأكد أن التشريف والرعاية من سمو أمير الرياض لافتتاح مبنى المعهد العلمي الجديد لخير برهان على تلك العناية الكريمة وخير دليل على عمق الصلة بين ولاة الامر وبين المؤسسات العلمية والقائمين عليها مما يعزز الوحدة الوطنية ويقوي أواصر الترابط والمحبة بين أبناء الوطن وبين قادتهم وولاة أمرهم .// انتهى //16:13ت م0151

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