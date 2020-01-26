

بريدة 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتب سموه بديوان الإمارة, اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد, الذي قدم للسلام على سموه خلال زيارته للمنطقة.

ورحّب سمو أمير منطقة القصيم بالشيخ بن حميد, متمنياً له طيب الإقامة في المنطقة, مؤكداً الدور المهم الذي يقع على عاتق أهل العلم في تطبيق المنهج الوسطي والسليم الذي حثّنا عليه الدين الإسلامي الحنيف، من خلال إقامة البرامج التي تساعد على تعزيز اللحمة الوطنية وحماية شباب وفتيات هذا الوطن وتثقيفهم وتعزيز دورهم في كافة المجالات, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جانبه عبّر معالي الشيخ بن حميد عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة القصيم, منوهًا بمتابعة سموه المستمرة لخدمة المنطقة وأبناءها من خلال البرامج المتنوعة المقامة بالمنطقة ومواصلة العمل التطويري وفي مختلف المجالات.

حضر اللقاء وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين مجلس شباب المنطقة دهش الدهش.

// انتهى //

15:56ت م

0145





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح بن حميد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.