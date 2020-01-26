شكرا لقرائتكم خبر عن #برد_الرياض هاشتاج جديد على تويتر يوضح طقس العاصمة السعودية والان مع التفاصيل

الأحد 26 يناير 2020 تفاعل عشرات المغردين السعوديين مع هاشتاج "برد الرياض" الذي أطلق على تويتر، للتعبير عن تدني درجات الحرارة لمستويات قياسية في مثل هذا الوقت من العام.

Advertisements وكانت الرياض قد شهدت خلال الساعات الماضية تدنياً في درجات الحرارة مع نشاط للرياح السطحية. وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على الرياض والعديد من المناطق على مستوى المملكة.

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