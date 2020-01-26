شكرا لقرائتكم خبر عن " الربيعة" يستعرض مع السفير البريطاني البرامج الإغاثية والان نبدء بالتفاصيل

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، السفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس .

واطلع السفير البريطاني خلال اللقاء على ما قدمه المركز للمنكوبين والمحتاجين في العالم خصوصًا اليمن، والبرامج الإغاثية التي ينفذها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية.

كما ناقش الجانبان الموضوعات المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية والعلاقات الاستراتيجية العميقة التي تجمع بين المركز ووزارة التنمية البريطانية وسبل تعزيزها.

وأبدى السفير سايمون كوليس عن إعجابه بالمستوى المتطور للمركز وعمله المتواصل لإغاثة المتضررين في أنحاء المعمورة.