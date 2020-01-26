شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى: قيادة المملكة تدعم العمل البرلماني الإسلامي المشترك والان نبدء بالتفاصيل

يرأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفد المجلس لأعمال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو.

وأكد رئيس مجلس الشورى - في تصريحٍ صحفي - أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، تحرص دائما على دعم العمل البرلماني الإسلامي المشترك في جميع الأصعدة وعلى مختلف المستويات، انطلاقًا من دعمها المستمر لمنظمة التعاون الإسلامي منذ تأسيسها عام 1389 هـ؛ لتحقق الأهداف النبيلة التي وضعت.

وأوضح أن مجلس الشورى يعد عضوًا فاعلًا في هذا الاتحاد ويحرص من خلال مشاركته في هذا المؤتمر إلى إيضاح مواقف المملكة العادلة في الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، والمساهمة في الوقوف أمام محاولات التدخل في شؤون الدول الإسلامية والعربية، ودعمًا لوحدة الصف الإسلامي.

وشدد على اهتمام المملكة في تعزيز العمل الإسلامي والبرلماني لتوحيد كلمة المسلمين في جميع دول العالم لمواجهة التحديات، ونصرةً للقضايا الإسلامية والدفاع عنها، وتحقيق ونشر الأمن والسلام والاستقرار في جميع الدول الإسلامية والعربية، لما تحتله من مكانه رائدة في العالم الإسلامي، ولما تمثله من ثقل سياسي وما تقوم به من دور مهم في المجتمع الدولي، والتأثير في المحافل السياسية والبرلمانية الإقليمية والعالمية.

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وأضاف رئيس مجلس الشورى في تصريحه قائلًا : إن المملكة تضع نصب أعينها المسؤولية الكبيرة في مواجهة التدخلات السافرة من بعض الدول في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية والعربية والخليجية من خلال دعم بعض الأحزاب والتنظيمات التي تقوم بأعمال تسهم في نشر الفوضى وتعطل العمل التنموي لشعوب الدول الإسلامية والعربية، مؤكدًا حرص المملكة الدائم على مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف في المنطقة والعالم أجمع.

من جانب آخر يشارك أمين عام مجلس الشورى محمد بن داخل المطيري في أعمال الاجتماع الثالث لجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة البوركينية واغادوغو.

ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات منها اعتماد جدول الأعمال.

يُذكر أن المملكة عضوًا عن المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وعضوًا عن المجموعة العربية في اللجنة الدائمة بشأن فلسطين.