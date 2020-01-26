شكرا لقرائتكم بث مباشر.. حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-26 متابعات الخليج 365 - الرياض يختتم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم دورته الرابعة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعدد من ضيوف المملكة الكرام. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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