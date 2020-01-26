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لحظة وصول الملك سلمان حفل ختام مهرجان الإبل

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2020-01-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

وصل منذ قليل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مقر حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة في الصياهد جنوب الرياض.

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