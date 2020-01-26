شكرا لقرائتكم لحظة وصول الملك سلمان حفل ختام مهرجان الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-26 متابعات الخليج 365 - الرياض وصل منذ قليل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مقر حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة في الصياهد جنوب الرياض. Advertisements تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لحظة وصول الملك سلمان حفل ختام مهرجان الإبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.