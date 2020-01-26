شكرا لقرائتكم توفر 6000 وظيفة.. إطلاق أكاديمية نيوم اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-26 تستقبل ألف طالب في عامها الأول متابعات الخليج 365 - تبوك شهد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك انطلاق أكاديمية نيوم اليوم، بحضور المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم. Advertisements كما رعى أمير تبوك مراسم توقيع اتفاقيات بين جامعة تبوك وجامعة فهد بن سلطان مع نيوم. بدوره أعلن النصر أن أكاديمية نيوم ستوفر حوالي 6 آلاف وظيفة فيما ستستقبل في عامها الأول 1000 طالب من أبناء المنطقة ليتلقوا تدريبات في عدة مجالات تدعم قطاعات مهمة في نيوم مثل الطاقة والسياحة والنقل وغيرها. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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