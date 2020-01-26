شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الكويت خلال وصوله إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

وصل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت اليوم إلى الرياض، لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل. وكان في استقبال سموه في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد الكويت خلال وصوله إلى الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.