أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم .. طريف و3 مدن يسجلون الصفر

2020-01-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت درجة الحرارة اليوم تراجعًا في ظل استمرار الحالة الجوية التي تتسم بالبرودة الشديدة وهطول الأمطار.

تراجع درجات الحرارة في طريف وتبوك

وقد سجلت درجة الحرارة في طريف صفرًا وهي نفس درجة الحرارة التي تم تسجيلها في تبوك وكذلك في حائل والقريات.

أما درجات الحرارة في كل من القصيم والداودمي قد سجلت درجة واحدة مئوية.

تنبيه من الطقس اليوم في مكة

إلى ذلك نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة ومحافظات جدة والليث وخليص ورابغ والكامل وبحرة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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وبينت الهيئة أن الحالة تستمر، بمشيئة الله تعالى، حتى الساعة الثامنة مساءً.

رياح وغبار على المدينة حتى منتصف الليل

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم.

رياح وغبار على نجران

كذلك نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل محافظة شرورة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

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