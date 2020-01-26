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شكرا لقرائتكم الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عبر 8 مواقع للرجال والنساء
متابعات الخليج 365 - واس
بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في تقديم خدماتها للرجال والنساء في (8) مواقع في منطقة مكة المكرمة، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.
وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للنساء في محافظة الجموم لمدة أسبوع وللرجال والنساء في محافظة ميسان لمدة يومين ، كما تتواجد لتقديم الخدمة للرجال في مركز السديرة لمدة ثلاثة أيام, وفي محافظة الكامل ومركز قيا لمدة يومين لكل منهما ، ومحافظة أضم لمدة يوم ، وتختتم مهام عملها يوم الخميس للنساء في محافظة بحرة لمدة يوم واحد.
وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.
يُذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.
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