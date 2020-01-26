علماء يعكفون على إيجاد علاج لـ فيروس كورونا الجديد

2020-01-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

يعكف العلماء حاليًا على إيجاد علاج فعال لمكافحة فيروس كورونا الجديد الذي اجتاح الصين وانتقل منها إلى عدة دول حول العالم.

وأعلنت بلومبيرغ أن العلماء يدرسون الفيروس الجديد لبحث مدى إمكانية التوصل إلى علاج فيروس كورونا الجديد الذي قتل حوالي 56 فردًا معظمهم في الصين.

وقال علماء في وقت سابق إن أي شخص مصاب بفيروس كورونا الجديد ينقل هذا المرض إلى ما بين شخصين و3 أشخاص في المتوسط، وفق معدل العدوى الحالي، بحسب تحليلين علميين منفصلين لهذا الفيروس.

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وأضاف العلماء أن استمرار تفشي المرض بهذه الوتيرة يعتمد على كفاءة إجراءات الحد منه، لكن يجب أن توقف إجراءات السيطرة على المرض انتقال العدوى فيما لا يقل عن 60 في المئة من الحالات حتى يمكن احتواء الوباء ووقف انتقال العدوى.

يأتي هذا فيما أعلنت سلطات مدينة شنغهاي الكبيرة في الصين تعليقها الفوري لرحلات الحافلات الطويلة، في إطار الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا الجديد تسبب في وفاة 56 شخصًا في الصين، وإصابة نحو ألفي شخص في هذا البلد، الذي اتخذت مدنه الشمالية الكبرى مثل بكين وتيانجين وتشيان إجراءات مماثلة.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية، اليوم الأحد، أن مقاطعة هوبى بوسط الصين، التي تقع وسط ووهان، سجلت 13 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس الجديد، كما سجلت شانغهاي أول حالة وفاة بسبب الفيروس، وأبلغت مقاطعة خنان عن وفاة واحدة بسبب عدوى فيروس كورونا الجديد.

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