الموظفون يترقبون صرف العلاوة السنوية مع الراتب

2020-01-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

يترقب الموظفون في المملكة صرف العلاوة السنوية مع راتب شهر يناير، غداً الاثنين 27 يناير 2020.

وبحسب النظام المتبع في صرف الرواتب، يتم إيداع الراتب في حسابات الموظفين يوم 27 من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده، إذا صادف يوم الصرف إجازة رسمية.

العلاوة السنوية

وكانت القطاعات الحكومية المختلفة، قد أدرجت العلاوة السنوية، ضمن راتب شهر يناير مع بداية السنة المالية الجديدة، والمقرر صرفه بتاريخ 27 يناير الجاري.

وكانت العلاوة السنوية تُدرج سابقًا في الأول من محرم، وهو ما تغيّر عقب التحول إلى استخدام التاريخ الميلادي، وبداية السنة المالية في الأول من يناير من كل عام.

الأداء والحوافز

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أوضحت في وقت سابق أن ربط العلاوة السنوية بتقييم الأداء مبدأ موجود في لائحة الوظائف التعليمية الحالية التي مضى على تطبيقها ما يقارب 40 عامًا، حيث تضمنت عدم منح العلاوة السنوية لمن حصل على تقدير أداء وظيفي غير مرضٍ، ولا يمنح هذه العلاوة إلا إذا تغير تقدير أدائه إلى مستوى أعلى.

وتابعت الخدمة المدنية أن ربط الحوافز الوظيفية بالأداء يستند إلى الفقرة 2 إلى المادة 36 من نظام الخدمة المدنية.

العلاوة للمعلمين

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أما بالنسبة للعلاوة للمعلمين والمعلمات، فقد بدأت إدارات التعليم في إضافة العلاوة السنوية في كشف الراتب بالنسبة للمعلمين والمعلمات، في نظام فارس.

ويكون الاستعلام عن العلاوة السنوية عن طريق حساب المعلم أو المعلمة في نظام فارس، حيث يتم اختيار ‏الخدمة الذاتية ثم الرواتب ثم كشف الراتب والتعريف بالراتب.

ومن المقرر أن يتم صرف العلاوة السنوية مع الراتب القادم في يوم 27 يناير الجاري.

وبحسب ما ذكرت وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق، تم تصنيف المعلمين والمعلمات إلى 4 رتب، وهي: مساعد معلم/ معلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير.

وتختلف رواتب وعلاوات المعلمين والمعلمات تبعًا لرتبهم ودرجاتهم في السلم الوظيفي، حيث تتراوح العلاوة السنوية بين 300 و600 ريال لمعلمي المستوى الأول، و(320- 620) لمعلمي المستوى الثاني، و(340- 640) لمعلمي المستوى الثالث، و(360- 580) لمعلمي المستوى الرابع، و(380- 540) لمعلمي المستوى الخامس، و(400) ريال لمعلمي المستوى السادس.

لائحة الوظائف التعليمية

ووفقًا للمادة 26 من لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، فإن الموظف المشمول باللائحة يُحرم من العلاوة السنوية، إذا حصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير (مرضٍ) فما دون، وإذا لم يحصل على الرخصة المهنية، وكذلك الغياب بدون عذر مددًا تزيد على ١٥ يومًا خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة.

وكانت قد صدرت توجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.

كما تضمنت التوجيهات، توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

ويتم إيداع الرواتب بحسب النظام المتبع يوم 27 من كل شهر ميلادي، وفي حالة صادف يوم الصرف إجازة رسمية يتم تقديم أو تأخير الصرف ليوم واحد فقط.

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