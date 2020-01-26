تداول تعلن بدء التقديم على برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين

2020-01-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية “تداول” عن فتح باب التقديم على برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين، والذي يهدف للتأهيل على العمل بمجال الأوراق المالية.

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وأوضحت تداول، في بيان لها، أن التقديم للحاصلين على البكالوريوس أو الماجيستير أو الدبلوم العالي في تخصصات: المالية والقانون والمحاسبة والإدارة.

ويعمل البرنامج على التأهيل على رأس العمل وتوفير الشهادات المهنية وتنمية المهارات الوظيفية والاطلاع على اللوائح والأنظمة لسوق المال.

وأشارت الهيئة، إلى أن التقديم متاح من اليوم الموافق 26 يناير 2020 وحتى 8 فبراير وذلك عبر الرابط التالي من (هنــا ).

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