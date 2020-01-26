وزير الصحة: لم نسجل في السعودية أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد ونطبق إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمنع وفادته للسعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن وزارة الصحة نفذت عددا من الإجراءات الاحترازية المشددة للتصدي لفيروس كورونا الجديد، وعززت إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض في منافذ الدخول للسعودية، حيث تحصر الرحلات القادمة مباشرة من جمهورية الصين، وأيضا المسافرون القادمون من الصين عبر رحلات غير مباشرة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني.

كما يعاين موظفو مراكز المراقبة الصحية جميع القادمين من الصين، وقياس علاماتهم الحيوية.

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وقال إنه - ولله الحمد - لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد "2019-nCoV" في السعودية، موضحا أن الفيروس ينتقل بين البشر عن طريق الرذاذ التنفسي، حيث لم ترصد أي حالة عدوى ناتجة عن التعامل مع البضائع، سواء لهذا الفيروس أو أي فيروس آخر.

وأكد أن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها قد أعد دليلا صحيا للتعامل مع الحالات المشتبهة، وجهز الفحوصات المخبرية اللازمة، وآلية جمع ونقل العينات إلى المختبر الوطني بالمركز، إضافة إلى ذلك فقد أصدرت نصائح للمسافرين المتجهين لمناطق ظهر فيها المرض.

وأضاف أن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة بادر منذ بداية اكتشاف الفيروس في الصين باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية، وتطبيق اللوائح الصحية الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات، والتنسيق التام مع جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع هذا الحدث، والتصدي له من خلال اتخاذ عدد من الاحترازات الوقائية، ومنها مراقبة الوضع الوبائي عن كثب، بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية والمصادر الأخرى المتاحة، والتنسيق مع هيئة الطيران المدني بتقييم حركة السفر المباشر وغير المباشر من وإلى الصين، بهدف توفير المعلومات للأشخاص الذين قد يسافرون إلى المناطق المسجلة فيها إصابات، ولرصد القادمين منها، وتطبيق التقييم الصحي لهم في المنافذ، ومن ثم متابعتهم للتأكد من سلامتهم.

يذكر أن مركز القيادة والتحكم قد أوضح سابقا أن الأعراض الشائعة للعدوى هي الأعراض التنفسية الحادة: الحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة.