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عدن - ياسمين التهامي - ظهر اليوم الصحفي السعودي المعارض، غانم الدوسري الشهير بطروحاته المثيرةللجدل بشأن سياسة النظام السعودي،والأحداث الكبيرة التي تحدث في المملكة، وكان آخر تعليقاته المثيرة، حول حادثة اغتيال حارس الملك سلمان ، عبدالعزيز الفغم قبل أشهر، واتهم فيها الدوسري، ولي العهد بالتورط بالعملية.



واليوم، كشف الصحفي السعودي المعارض غانم الدوسري أن المحكمة العليا البريطانية وافقت على فتح دعوى قضائية ضد السعودية بعد اظهار تحقيق مستقل احتمال مسؤوليتها عن اختراق هاتفه .

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هل تذكرون غانم الدوسري الذي كشف تفاصيل مقتل اللواء الفغم؟؟.. شاهد المفاجأة التي فجرها اليوم عن محمد بن سلمان (شاهد)



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وأوضح “الدوسري” المقيم في لندن لقناة “الجزيرة” أن الخارجية البريطانية ستتواصل مع نظيرتها السعودية لابلاغها بضرورة التعاون مع الدعوى القضائية المرفوعة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر .

وأضاف أن الملف يحوي أدلة كثيرة على اختراق السعودية لهاتفه.

ونشر “الدوسري” تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” قال إن سبب غيابه عن متابعيه بمواقع التواصل الاجتماعيّ لبضعة أشهر أنه كان يعمل على هذه القضية.

وكشف أنه يجري انتاج وثائقي يغطي تلك الفترة، سيعرض في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، رافضاً الإعلان عن اسم المُنتج.

وختم بالقول: “ليس كل ما يعلم يقال”.