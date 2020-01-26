شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثيون يعلنون مصير محافظ مأرب سلطان العرادة بعد اقتحام المدينة!.. ومحمد جميح ينشر أول ”فيديو واضح” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق نائب وزير خارجية الحوثي في حكومة صنعاء (غير المعترف بها دولياً) حسين العزي، في حال سيطروا على مأرب، بأنهم سيبقون على العراده محافظاً لها.

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عاجل : الحوثيون يعلنون مصير محافظ مأرب سلطان العرادة بعد اقتحام المدينة!.. ومحمد جميح ينشر أول ”فيديو واضح”



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جاء ذلك ، في تغريدة للعزي، رصدها “المشهد اليمني” رداً على تغريدة للكاتب السياسي محمد جميح، شارك فيها فيديو لمحافظ مأرب سلطان العراده، وهو يتحدى الحوثيون دخول مأرب.

وقال العزي: “سنبقي على العرادة محافظا لمأرب ولانية لنا في إزاحته ولو أردنا عكس هذا لفعلناه بكل ثقة واقتدار وكل ذلك بعون الله”.

وتداول ناشطي الحوثي، فيديو أمام مطعم فرضة نهم، للقائد العسكري في مليشيا الحوثي أبو علي الحاكم، قالوا أنه في مفرق الجوف، متوعدين بدخول مأرب، لم يتسنى لـ “المشهد اليمني” التحقق من صحته.

وتدور معارك ضارية بين قوات الجيش مسنود بطيران التحالف ومليشيا الحوثي في جبهة نهم والجوف وجبل هيلان.

وشن طيران التحالف اليوم نحو 20 غارة على عدد من مواقع الحوثيين في جبهة نهم وكذلك في منطقة الخب بالجوف.

الجدير بالذكر، أن الحوثيين يروجون لانتصارات وهمية فيما الحقيقة أنهم تكبدوا مئات القتلى بينهم قيادات عسكرية عليا خلال 3أيام الماضية، وتحولت مساجد صنعاء على جنازات متواصلة فيما تكتظ مستشفيات الامانة بجثث الحوثيين العائدة من جبهة نهم على صناديق .

وما تزال مئات الجثث الأخرى للحوثيين مرمية في جبال وشعاب مديرية نهم، وكان الجيش الوطني أطلق نداء استغاثة للصليب الأحمر لانتشال جثث الحوثيين المنتشرة على امتداد خطوط المواجهة.