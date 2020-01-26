السماح للإسرائيليين بزيارة السعودية رسميا

قالت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الأحد أنه بإمكان الاسرائيليين مغادرة اسرائيل وزيارة المملكة العربية السعودية ، وذلك بعد السماح لهم رسميا من قبل وزير الداخلية أرييه درعي.

وأوضحت القناة ان درعي وقع على مرسوم يُسمح بموجبه للإسرائيليين بمغادرة اسرائيل لزيارة المملكة العربية السعودية.

وكشفت المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة الماضية ، حقيقة وجود علاقات لها مع إسرائيل ، حيث قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، إنه لا علاقات للسعودية مع إسرائيل، مضيفا أننا "متمسكون بحل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن.