بالصور: تشييع الشقيقين الشواطي غريقي شاطئ القحمة بأحد رفيدة

شيّع أهالي محافظة أحد رفيدة، أمس (السبت)، جثماني شقيقين تُوفيا غرقاً بشاطئ مركز القحمة بمنطقة عسير أمس الأول (الجمعة).
وأدى المصلون بجامع بن صمان بمحافظة أحد رفيدة، صلاة الميت على جثماني الشقيقين مفلح محمد الشواطي (38 عاما)، وعبدالإله محمد الشواطي (28 عاما)، ومن ثم تمت مواراة جثمانيهما الثرى في مقبرة حي لزمة بأحد رفيدة.
وتوفي الشقيقان غرقا قبل ظهر الجمعة، أثناء نزهة بحرية برفقة والديهما وأشقائهما وأسرهم، وخلال ممارسة الشقيقين السباحة سقط الشقيق الأصغر (عبدالإله) في حفرة، فهب شقيقه مفلح لإنقاذه، غير أنهما غرقا.
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