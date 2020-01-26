البلدية والقروية توجه بالسماح بذبح إناث المواشي

ذكرت مصادر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أصدرت توجيهاً للأمانات، يتضمن السماح بذبح إناث المواشي، وإلغاء المادة (48) من اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية التي كانت تمنع ذلك.

وتضمن توجيه الوزارة للأمانات والبلديات السماح لمربي الماشية والمواطنين بذبح الإناث دون الحاجة للحصول على إذن بالذبح من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتنص المادة (48) من اللائحة على أنه “يجب على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية عدم ذبح إناث المواشي إلا بموجب إذن ذبح صادر ومعتمد من إحدى مديريات الزراعة أو فروعها للحالات التالية فقط، الإناث المصابة بعقم، والإناث غير الصالحة للتربية، خاصة المصابة بأمراض مزمنة أو كسور أو أورام خبيثة، والإناث المسنة والتي بلغ عمرها 5 سنوات في الضأن والماعز، و8 سنوات في الأبقار و15 سنة في الإبل”.