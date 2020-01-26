مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انقلاب باص بالمدينة المنورة

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون أمس (السبت)؛ جراء انقلاب باص بطريق الهجرة السريع بالقرب من الكيلو 150 بالمدينة المنورة. وبيّنت إمارة منطقة المدينة المنورة، أن الدفاع المدني تدخل لإنهاء حالتي احتجاز داخل الباص، مشيرةً إلى أنه جرى نقل جميع الحالات لمستشفيات المنطقة.

ولفتت إلى أنه جرى تنويم 13 حالة مصابة وغادر 7 آخرون المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم، موضحةً أن أكثر من 16 فرقة إسعافية وعدد من دوريات أمن الطرق باشرت الحـادث.

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