العدل: الحبس بحق المماطلين في تنفيذ أحكام السداد سلطة تقديرية

أوضحت وزارة العدل أن إصدار أحكام بالحبس التنفيذي ضد من يماطلون في تنفيذ أحكام السداد هي سلطة تقديرية للدائرة في محاكم التنفيذ.
وجاء توضيح وزارة العدل خلال رده على استفسار عبر حساب “التواصل العدلي” بـ”تويتر” من مواطن حول سبب رفض طلب بحبس شخص ماطل في تنفيذ حكم حصل عليه بوقف خدماته وسداد ما عليه من مستحقات له.
وأوضح حساب “التواصل العدلي”، أن إصدار الحكم بالحبس التنفيذي سلطة تقديرية للدائرة، عدا الحالات التي ينطبق عليها الحبس الوجوبي المشار إليها في اللائحة ٢ من المادة الـ83 من نظام التنفيذ ولائحته.
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