القنصلية السعودية تدعو المواطنين لمغادرة هونغ كونغ وتأجيل زياراتهم إليها بسبب كورونا

حثَّت القنصلية السعودية في هونغ كونغ المواطنين الزائرين والمقيمين هناك على المغادرة؛ بسبب انتشار فيروس كورونا. ودعت القنصلية المواطنين لتأجيل زياراتهم المجدولة إلى هونغ كونغ، سواء لغرض العمل أو الدراسة أو السياحة بما في ذلك الزيارات الرسمية، وكذلك الأمر بالنسبة للطلاب الدارسين في هونغ كونغ.

يذكر أن السلطات في هونغ كونغ أعلنت أمس حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، كما اتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من الصلات بين المدينة والبر الرئيسي الصيني.

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