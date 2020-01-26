بعد تسريح 200.. جامعة أم القرى تحسم مصير 1400 طالب وطالبة مهددين بالفصل اليوم.. والمتحدث الرسمي يكشف التفاصيل

فصلت جامعة أم القرى 200 طالب وطالبة متعثرين ومن المقرر أن تحسم لجنة ثلاثية اليوم (الأحد)، مصير 1400 طالب وطالبة مهددين بالفصل.

وحسب ” عكاظ” قال المتحدث باسم الجامعة الدكتور عثمان أن قرار الجامعة بالفصل مبني على تنفيذ لائحة وزارة التعليم ومعمول بها في كافة الجامعات وتنص على فصل كل من تجاوز 3 فصول دراسية وكان معدله واحدا أو أقل أو تجاوز الفترة النظامية للدراسة في الجامعة.

وتابع أن من سينظر في وضعهم بين إعطاء فرصة إضافية إذا رفعوا من معدلاتهم أو تحويل إلى دبلوم مجاني أو سنة تأهيلية مدفوعة يصل إلى 1400 طالب متعثر. مشيرا إلى أن الجامعة أنذرت الطلاب المتعثرين 3 مرات خلال 3 فصول دراسية ومنحتهم الفرصة لرفع معدلهم وتجاوز المواد المتعثرين فيها، وفي آخر فرصة تم منحهم فرصة للالتحاق بالدبلومات المجانية.

وفي السياق نفسه حمل طلاب وطالبات، مسؤولي الجامعة، مسؤولية ما تعرض له أكثر من 2005 طلاب وطالبات -حسب تقديرهم- وحرمانهم من إكمال دراستهم الجامعية وتسريح البعض قبل تخرجه رغم الساعات المتبقية في مراحلهم الدراسية.

وأشاروا إلى أن الجامعة وزعت تعهدات على الطلاب والطالبات تطالب فيها بانتظامهم في المحاضرات وعدم الاعتذار أو التأجيل والانسحاب من المقررات، وأن لا يقل معدلهم التراكمي عن 1.