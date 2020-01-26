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شكرا لقرائتكم مواطنة تروي تفاصيل تعنيف عمها لها وسكب الأسيد الحارق عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إصابات خطيرة تحتاج لعمليات زراعة جلد
متابعات الخليج 365 - الرياض
روت مواطنة تفاصيل تعنيفها من قِبل عمها وسكب مادة “الأسيد” الحارقة عليها، الأمر الذي سبّب تشوهات كبيرة لها.
وأشارت المواطنة، وتدعى ليلى، إلى أنه جرى القبض عليه بعد مرور أكثر من عام على الواقعة.
وفي التفاصيل، قالت المواطنة إن عمها بسن الخمسينيات ويسكن معها هي وشقيقاتها بمنزل والدها وكان يداوم على تعنيفهن بدنياً ونفسياً؛ بسبب شكه الكثير بهن.
وأضافت أنه في إحدى المرات خلال خروجها لحضور مناسبة سكب عليها مادة “الأسيد” الحارقة، مبينةً أن الحروق التي أصيبت بها بالغة وتحتاج لعملية زراعة جلد لكنها لا تمتلك تكلفة إجرائها على حسابها الخاص.
وتابعت المواطنة ليلى أنها ذهبت لأغلب الدوائر الحكومية سواءً الشرطة أو الإمارة دون فائدة ليمر أكثر من عام على الواقعة قبل أن يعيد مقطع فيديو نشرته حول الواقعة فتح الملف من جديد ويتم القبض على الجاني.
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