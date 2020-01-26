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تنبيه من رياح نشطة على منطقة المدينة 

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2020-01-26

حتى الثامنة من مساء اليوم 

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع ، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم.

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