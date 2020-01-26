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شكرا لقرائتكم بالفيديو.. ثلوج وعواصف ترابية وتجمد المياه في عدة مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مئوية
متابعات الخليج 365 - الرياض
تدنت درجات الحرارة لمستويات قياسية في العديد من المناطق على مستوى المملكة، مما تسبب في تجمد المياه بعدة مناطق خاصة في الحدود الشمالية وطريف وعرعر.
ووثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل تجمد المياه جنوب شرق طريف في ساعات الصباح الباكر.
كما شهدت مناطق طريف وحزم الجلاميد في الحدود الشمالية، خلال الساعات القليلة الماضية، تقلبات جوية ونشاط لموجة الغبار والعواصف الترابية، مما تسبب في تدني الرؤية الأفقية.
ووثق مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تجمد المسطحات المائية في الشفا جنوبي الطائف صباح اليوم الأحد.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على كافة مناطق المملكة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة ،نجران).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
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