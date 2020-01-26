السعودية | البن السعودي في "الدير" نقلة من المحلية إلى العالمية

شكرا لقرائتكم البن السعودي في "الدير" نقلة من المحلية إلى العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يفوح من فوق مرتفعات محافظة الداير جنوب السعودية، وبين مدرجات مزارعها الخضراء، تاريخ من الأصالة والتراث، تعكس تفاصيله القلاع التاريخية الشامخة التي تعود لأكثر من 300 عام.

مزارع "الداير" الممتدة على طول جبالها أصبحت تنافس منتجات عالمية نظير جودتها وقوة نكتها.

في الوقت الذي حقق فيه أحد مزارعي "الداير" جائزة أفضل مزارع في تحميص البن في مشاركة خارجية بدولة الإمارات الشقيقة، ليعكس ما وصل إليه المنتج الوطني من حضور دولي.

"العربية.نت" تنقلت بين المدرجات والتقت المزراع "حسن جبران الزغلي المالكي"، البالغ من العمر 70 عاماً، من داخل مزرعته الواقعة فوق جبل آل زغلي، ليتحدث عن تاريخ زراعة البن في الداير، وكيف تطورت زراعته مؤخراً بدعم من الدولة، وازدهرت بشكل أكبر مع المهرجان الخاص بالبن الذي زاد من شهرته وساهم في تسويقه بشكل أكبر.

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يشتهر بالبن الخولاني

يقول: "البن بالداير هو أجود أنواع البن ويسمى العديني، ويشتهر بالبن الخولاني يصل سعر الكيلو من المزرعة إلى 120 ريالاً".

إلى ذلك، أوضح المتحدث الرسمي لمهرجان البن "سالم المالكية" إلى "العربية.نت" بأن المهرجان ينطلق في 30 يناير المقبل في نسخته السابعة، برعاية أمير جازان الأمير محمد بن ناصر، وحضور نائبه محمد بن عبد العزيز وبمشاركة هيئات وجهات حكومية.

وبين المالكي أن عدد المزارعين الذين تم تسجيلهم للمشاركة هذا العام يصل إلى 100 مزارع، والذي أثبت مساهمته في زيادة عدد المزارعين بنسبة 35% وزيادة عدد أشجار البن إلى 100%.

وأشار المالكي إلى جاهزية اللجان المشرفة على المهرجان بمتابعة محافظ الداير نايف بن لبده لانطلاق فعالياته المرتقبة التي تستمر 7 أيام.