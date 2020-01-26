شكرا لقرائتكم خبر عن عريس يفشل في الدخول على العروس وإتمام العملية الأولى معها.. وبعد أيامانتقم منها بطريقة لا تخطر على بال.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مذيع الجزيرة “فيصل القاسم“ يفجر تنبؤات مرعبة: هذا “الكلب“ يدير المنطقة وهكذا سيكون مصيره قريبًا.. شاهد من يكون؟؟ عاجل : مصادر عسكرية لـ”بويمن” تكشف حقيقة سقوط جبهة نهم بالكامل بيد الحوثيين وماذا يجري الآن بعد خذلان التحالف؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عريس يفشل في الدخول على العروس وإتمام العملية الأولى معها.. وبعد أيامانتقم منها بطريقة لا تخطر على بال.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.